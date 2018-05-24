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Новинський переписав свій
банк на кіпрську компанію

Новинський переписав свій банк на кіпрську компанію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:20

Новинський переписав свій банк на кіпрську компанію

Пропонуємо до обговорення:
"Юнекс Банк" повідомив про зміну структури акціонерного капіталу.

Дивися повний текст Новинський переписав свій банк на кіпрську компанію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 11:20

Этот деятель уже владел банком "Форум" ...
NoNaMe
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:34

Так "Зрада, чи Перемога"?
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:34

  nik1 написав:Так "Зрада, чи Перемога"?

Перемога, однозначно!
В Украину зашел новый зарубежный инвестор)
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:07

Re: оф/шор

  antey1969 написав:В Украину зашел новый зарубежный инвестор

Кипр уже ненадежный инвестор.
sal
 
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