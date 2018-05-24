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Новинський переписав свій банк на кіпрську компанію
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 чер, 2018 11:20
Пропонуємо до обговорення:
"Юнекс Банк" повідомив про зміну структури акціонерного капіталу.
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R2
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Додано: Сер 06 чер, 2018 11:20
Этот деятель уже владел банком "Форум" ...
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NoNaMe
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Додано: Сер 06 чер, 2018 13:34
Так "Зрада, чи Перемога"?
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nik1
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:34
nik1 написав:
Так "Зрада, чи Перемога"?
Перемога, однозначно!
В Украину зашел новый зарубежный инвестор)
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antey1969
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:07
antey1969 написав:
В Украину зашел новый зарубежный инвестор
Кипр уже ненадежный инвестор.
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sal
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