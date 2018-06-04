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В Україну за сірою схемою
намагалися завезти авто на 0,7...

В Україну за сірою схемою намагалися завезти авто на 0,7...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:04

В Україну за сірою схемою намагалися завезти авто на 0,7...

Пропонуємо до обговорення:
Йдеться в повідомленні прес-служби відомства.

Дивися повний текст В Україну за сірою схемою намагалися завезти авто на 0,7 млрд грн.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:04

а сколько уже завезли????
vasia_fin
 
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