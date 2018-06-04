|
|
В Україну за сірою схемою намагалися завезти авто на 0,7...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 чер, 2018 12:04
Пропонуємо до обговорення:
Йдеться в повідомленні прес-служби відомства.
Дивися повний текст В Україну за сірою схемою намагалися завезти авто на 0,7 млрд грн
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82396
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 12:04
а сколько уже завезли????
-
vasia_fin
-
-
- Повідомлень: 97
- З нами з: 18.08.17
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 7 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему