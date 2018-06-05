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Мінекології планує впроваджувати
"чисті" технології на...

Мінекології планує впроваджувати "чисті" технології на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:04

Мінекології планує впроваджувати "чисті" технології на...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство екології та природних ресурсів України планує направляти частину екологічного податку, сплаченого підприємствами-"забруднювачами"

Дивися повний текст Мінекології планує впроваджувати "чисті" технології на підприємствах.
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