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Суд призупинив справу щодо
повернення "Укртелекому" державі

Суд призупинив справу щодо повернення "Укртелекому" державі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:04

Суд призупинив справу щодо повернення "Укртелекому" державі

Пропонуємо до обговорення:
Касаційний господарський суду 5 червня призупинив розгляд справи щодо повернення "Укртелекому" у власність держави.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:05

ктобы сомневался!
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 13:19

Тут недавно была новость про то как Ахметов еще потора лярда нахомячил. Новая метла, а метёт по-старому. Золотую конхфету после очередного майдана выносить будут из хаты Петра.
Reddick
 
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