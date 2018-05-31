Касаційний господарський суду 5 червня призупинив розгляд справи щодо повернення "Укртелекому" у власність держави.
Дивися повний текст Суд призупинив справу щодо повернення "Укртелекому" державі.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 12:04
Суд призупинив справу щодо повернення "Укртелекому" державі
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Дивися повний текст Суд призупинив справу щодо повернення "Укртелекому" державі.
Додано: Сер 06 чер, 2018 13:19
Тут недавно была новость про то как Ахметов еще потора лярда нахомячил. Новая метла, а метёт по-старому. Золотую конхфету после очередного майдана выносить будут из хаты Петра.
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