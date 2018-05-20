Шулявський шляхопровід у Києві в зв'язку з реконструкцією почнуть частково перекривати найближчими днями.
Дивися повний текст КМДА зібралася перекрити Шулявський шляхопровід найближчими днями.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 12:15
КМДА зібралася перекрити Шулявський шляхопровід...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст КМДА зібралася перекрити Шулявський шляхопровід найближчими днями.
Додано: Сер 06 чер, 2018 12:15
" Также пока не наработаны схемы объездов на время реконструкции."
А вы собственно чем 2 месяца занемальсь????
Додано: Сер 06 чер, 2018 12:53
Re: кмда
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