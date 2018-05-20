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КМДА зібралася перекрити
Шулявський шляхопровід...

КМДА зібралася перекрити Шулявський шляхопровід...
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:15

КМДА зібралася перекрити Шулявський шляхопровід...

Пропонуємо до обговорення:
Шулявський шляхопровід у Києві в зв'язку з реконструкцією почнуть частково перекривати найближчими днями.

Дивися повний текст КМДА зібралася перекрити Шулявський шляхопровід найближчими днями.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:15

" Также пока не наработаны схемы объездов на время реконструкции."

А вы собственно чем 2 месяца занемальсь????
vasia_fin
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 12:53

Re: кмда

  vasia_fin написав:чем 2 месяца занемальсь?

Почти весь 2017 г. и уже полгода 2018.
sal
 
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