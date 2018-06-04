У травні на українському ринку було продано 6 838 нових легкових автомобілів.
Дивися повний текст Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 13:23
Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших
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Дивися повний текст Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших.
Додано: Сер 06 чер, 2018 13:59
а я думаю что это за очереди? а это народ скупает авто! )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:14
невиданые "успехи", но если вспомнить, что раньше продажи были в 3-5 раз больше, то становится грустно...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:29
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:35
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