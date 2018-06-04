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Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 чер, 2018 13:23
Пропонуємо до обговорення:
У травні на українському ринку було продано 6 838 нових легкових автомобілів.
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R2
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Додано: Сер 06 чер, 2018 13:23
Які дурні заголовки.
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sena_2008atp
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Додано: Сер 06 чер, 2018 13:59
а я думаю что это за очереди? а это народ скупает авто! )))
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo
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RomanTik
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:14
невиданые "успехи", но если вспомнить, что раньше продажи были в 3-5 раз больше, то становится грустно...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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Тракторист
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:29
Тракторист написав:
невиданые "успехи", но если вспомнить, что раньше продажи были в 3-5 раз больше, то становится грустно...
В 2008 -было продано за год - 623 000 авто, конкретно в мае 2008 -50000 -это в 8-9 раз.
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laa1999
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:35
laa1999 написав:
В 2008 -было продано за год - 623 000 авто, конкретно в мае 2008 -50000 -это в 8-9 раз.
вот вам и плохая жизнь при Ющенко.
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a_n_samoshkin
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:29
Набрались кредитов как собаки блох тогда.
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Omega
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Додано: Сер 06 чер, 2018 18:10
Цифры смешные, но по названию статьи рисуется картина - люди стоянками и баржами скупают металлоизделия на колесах.
Вообще, количество статей "ниочем" на автомобильную тему навевает мысль о загоне в железного коня.
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rjkz
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Додано: Сер 06 чер, 2018 19:46
a_n_samoshkin написав: laa1999 написав:
В 2008 -было продано за год - 623 000 авто, конкретно в мае 2008 -50000 -это в 8-9 раз.
вот вам и плохая жизнь при Ющенко.
От той хорошей жизни некоторые до сих пор кредиты отдать не могут.
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Ratatui
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