Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших

Додано: Сер 06 чер, 2018 14:14

невиданые "успехи", но если вспомнить, что раньше продажи были в 3-5 раз больше, то становится грустно...

«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев