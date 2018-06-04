Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 чер, 2018 05:58
Ratatui написав:
От той хорошей жизни некоторые до сих пор кредиты отдать не могут.
У меня друг вот только недавно отдал кредиты за электронику купленную в те годы и то благодаря тому, что пошёл служить.
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