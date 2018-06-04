У меня друг вот только недавно отдал кредиты за электронику купленную в те годы и то благодаря тому, что пошёл служить.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 05:58
Re: Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:25
Re: Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших
а еще украинцы скупают акции Apple и NASDAQ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
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