RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українці скуповують нові
авто: список найпопулярніших

Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 05:58

Re: Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших

  Ratatui написав:От той хорошей жизни некоторые до сих пор кредиты отдать не могут.

У меня друг вот только недавно отдал кредиты за электронику купленную в те годы и то благодаря тому, что пошёл служить.
Попаданец
 
Повідомлень: 616
З нами з: 03.01.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 103 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:25

Re: Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших

а еще украинцы скупают акции Apple и NASDAQ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2029
З нами з: 20.11.13
Подякував: 69 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Нардепи пропонують «податок на старість» для авто
R2 » Сер 06 чер, 2018 14:21
5 186
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 21:02
cannabis_ua
В Україну за сірою схемою намагалися завезти авто на 0,7...
R2 » Сер 06 чер, 2018 12:04
1 35
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 12:04
vasia_fin
Іноземці скуповують в Україні квартири, щоб здавати їх... 1, 2
R2 » Пон 04 чер, 2018 14:51
11 1036
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 чер, 2018 19:45
rusich

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.