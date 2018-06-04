У меня друг вот только недавно отдал кредиты за электронику купленную в те годы и то благодаря тому, что пошёл служить.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 05:58
Re: Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:25
Re: Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших
а еще украинцы скупают акции Apple и NASDAQ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение.
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:59
И что же за электроника такая -что 10 лет отдавал? Вообще, это спасибо Тигипко, который разрешил валютные кредиты и из-за чего имели рост в 2003 году, а в 2009 -расплатились. Хотя Тигипко загнал удачно банки под этот закон. Хотя, как и сейчас про землю, в 90-х, кричали. что банки могут быть ,только граждан Украины, а потом загнали их иностранцам...
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:03
мдя.. печальные и весьма скромные такие себе циферки - во встающей с колен одной только Лады Весты больше продали, чем вообще всех легковух у нас. https://motor.ru/selector/aebmay2018.htm#23
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:10
Мне вот интересно, сколько машин было утилизировано. В крупных городах уже скоро пешком будет быстрее добраться чем на машине.
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:23
Ratatui, Попаданец - взяв у 2011му на 7р в грн 16% фіксована. Машина тоді була 160тис тепер 490, початковий внесок 50%. Віддав без проблем 1550 грн/міс не катастрофа. Сім’я їздила і тепер їздить у комфорті замість мордування в пеклі, здихання від пилюки, жари, тряски і грохоту, загоряння на обочині при поломці в 9ці. Із знайомих маю десь біля 10 аналогічних ситуацій (кредит закрили без проблем) 2є не змогли віддати за 7ку і Лайнос, але то було вже на початку видно що не стягнуть. то кредитування виннє, чи mozgi включати хоч іноді треба.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:26
Re: Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших
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