Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших

Додано: Чет 07 чер, 2018 10:23

Ratatui, Попаданец - взяв у 2011му на 7р в грн 16% фіксована. Машина тоді була 160тис тепер 490, початковий внесок 50%. Віддав без проблем 1550 грн/міс не катастрофа. Сім’я їздила і тепер їздить у комфорті замість мордування в пеклі, здихання від пилюки, жари, тряски і грохоту, загоряння на обочині при поломці в 9ці. Із знайомих маю десь біля 10 аналогічних ситуацій (кредит закрили без проблем) 2є не змогли віддати за 7ку і Лайнос, але то було вже на початку видно що не стягнуть. то кредитування виннє, чи mozgi включати хоч іноді треба.

Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки