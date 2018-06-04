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Українці скуповують нові
авто: список найпопулярніших

Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 05:58

Re: Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших

  Ratatui написав:От той хорошей жизни некоторые до сих пор кредиты отдать не могут.

У меня друг вот только недавно отдал кредиты за электронику купленную в те годы и то благодаря тому, что пошёл служить.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:25

Re: Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших

а еще украинцы скупают акции Apple и NASDAQ
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:59

  Попаданец написав: У меня друг вот только недавно отдал кредиты за электронику купленную в те годы и то благодаря тому, что пошёл служить.

И что же за электроника такая -что 10 лет отдавал? Вообще, это спасибо Тигипко, который разрешил валютные кредиты и из-за чего имели рост в 2003 году, а в 2009 -расплатились. Хотя Тигипко загнал удачно банки под этот закон. Хотя, как и сейчас про землю, в 90-х, кричали. что банки могут быть ,только граждан Украины, а потом загнали их иностранцам...
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:03

мдя.. печальные и весьма скромные такие себе циферки - во встающей с колен одной только Лады Весты больше продали, чем вообще всех легковух у нас. https://motor.ru/selector/aebmay2018.htm#23
sequence
 
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Мне вот интересно, сколько машин было утилизировано. В крупных городах уже скоро пешком будет быстрее добраться чем на машине.
ssnet
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Ratatui, Попаданец - взяв у 2011му на 7р в грн 16% фіксована. Машина тоді була 160тис тепер 490, початковий внесок 50%. Віддав без проблем 1550 грн/міс не катастрофа. Сім’я їздила і тепер їздить у комфорті замість мордування в пеклі, здихання від пилюки, жари, тряски і грохоту, загоряння на обочині при поломці в 9ці. Із знайомих маю десь біля 10 аналогічних ситуацій (кредит закрили без проблем) 2є не змогли віддати за 7ку і Лайнос, але то було вже на початку видно що не стягнуть. то кредитування виннє, чи mozgi включати хоч іноді треба.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:26

Re: Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших

  laa1999 написав:И что же за электроника такая -что 10 лет отдавал?

Если нет постоянной работы и ещё в кредит на море едешь отдыхать, то можно и 20 лет отдавать. А в 2014 у нас над головой снаряды летали, никто и не думал гасить. Это хорошо что освободили, под орками он до сих пор бы был должен.
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 05:53

sequence россиянин, ты еще напиши, сколько продано в разваливающемся США :D
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 09:03

  BIGor написав:sequence россиянин, ты еще напиши, сколько продано в разваливающемся США :D

я киевлянин (можете по айпи у админа уточнить), и сравниваю сравнивое со сравнивым. в 1991 году возможности же были одинаковые у всех, не?
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