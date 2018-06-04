Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 08 чер, 2018 22:21

  kmg написав:Ratatui, Попаданец - взяв у 2011му на 7р в грн 16% фіксована. Машина тоді була 160тис тепер 490, початковий внесок 50%. Віддав без проблем 1550 грн/міс не катастрофа. Сім’я їздила і тепер їздить у комфорті замість мордування в пеклі, здихання від пилюки, жари, тряски і грохоту, загоряння на обочині при поломці в 9ці. Із знайомих маю десь біля 10 аналогічних ситуацій (кредит закрили без проблем) 2є не змогли віддати за 7ку і Лайнос, але то було вже на початку видно що не стягнуть. то кредитування виннє, чи mozgi включати хоч іноді треба.


У многих кто брал в валюте мозг был, а вот серое вещество отсутствовало.
Ratatui
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