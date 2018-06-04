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Нардепи пропонують «податок на старість» для авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 чер, 2018 14:21
Пропонуємо до обговорення:
Комітет ВР підготував законопроект, спрямований на врегулювання ситуації з правилами ввезення в країну вживаних автомобілів
Дивися повний текст Нардепи пропонують «податок на старість» для авто
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:21
Говорят, что в Чернобыле лес горит и ветер дует на Киев. Заметно!
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olegpm16
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:25
Хорошо, что это касается только автомобилей!
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olegpm16
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