RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Нардепи пропонують «податок
на старість» для авто

Нардепи пропонують «податок на старість» для авто
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:21

Нардепи пропонують «податок на старість» для авто

Пропонуємо до обговорення:
Комітет ВР підготував законопроект, спрямований на врегулювання ситуації з правилами ввезення в країну вживаних автомобілів

Дивися повний текст Нардепи пропонують «податок на старість» для авто.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82399
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:21

Говорят, что в Чернобыле лес горит и ветер дует на Киев. Заметно!
olegpm16
Аватар користувача
 
Повідомлень: 423
З нами з: 02.06.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:25

Хорошо, что это касается только автомобилей!
olegpm16
Аватар користувача
 
Повідомлень: 423
З нами з: 02.06.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sal і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці скуповують нові авто: список найпопулярніших
R2 » Сер 06 чер, 2018 13:23
6 124
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 15:29
Omega
В Україну за сірою схемою намагалися завезти авто на 0,7...
R2 » Сер 06 чер, 2018 12:04
1 31
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 чер, 2018 12:04
vasia_fin
Улюблені німецькі авто українців (таблиця)
R2 » Пон 04 чер, 2018 08:18
2 101
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 чер, 2018 12:20
airmax78

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (7011)
06.06.2018 16:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.