Комітет ВР підготував законопроект, спрямований на врегулювання ситуації з правилами ввезення в країну вживаних автомобілів
Дивися повний текст Нардепи пропонують «податок на старість» для авто.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:21
Нардепи пропонують «податок на старість» для авто
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Дивися повний текст Нардепи пропонують «податок на старість» для авто.
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:15
"Чем беднее украинец - тем больше должен платить налогов" Роберт Горват (фракція «Блок Петра Порошенка» (С)
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