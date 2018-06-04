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Нардепи пропонують «податок
на старість» для авто

Нардепи пропонують «податок на старість» для авто
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:21

Нардепи пропонують «податок на старість» для авто

Пропонуємо до обговорення:
Комітет ВР підготував законопроект, спрямований на врегулювання ситуації з правилами ввезення в країну вживаних автомобілів

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Хорошо, что это касается только автомобилей!
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"Чем беднее украинец - тем больше должен платить налогов" Роберт Горват (фракція «Блок Петра Порошенка» (С)
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"Нормально – заставлять человека, который хочет купить автомобиль, заплатить за «старость"
А этому товаСЧу не приходит в голову, что люди покупают старый автомобиль не "от хорошей жизни" ?
У людей банально денег нет на новые авто !!! Это же каким "тугим" нужно быть, чтобы этого не понимать. Просто страна абсурда.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:02

  LutsMan написав:"Нормально – заставлять человека, который хочет купить автомобиль, заплатить за «старость"
А этому товаСЧу не приходит в голову, что люди покупают старый автомобиль не "от хорошей жизни" ?
У людей банально денег нет на новые авто !!! Это же каким "тугим" нужно быть, чтобы этого не понимать. Просто страна абсурда.

«Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать…» Порошенко П.А.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:11

  LutsMan написав:"Нормально – заставлять человека, который хочет купить автомобиль, заплатить за «старость"
А этому товаСЧу не приходит в голову, что люди покупают старый автомобиль не "от хорошей жизни" ?
У людей банально денег нет на новые авто !!! Это же каким "тугим" нужно быть, чтобы этого не понимать. Просто страна абсурда.

денех нет - ходи пешком, мне еще безбилетному студенту надцать лет назад говорили. Нет никакого абсурда - заработай и купи себе тачку, если не представляешь, как без нее жить. Или вытруси из продавца подержанного авто скидку, перекрывающую налог. Что за люди на финансовом форуме сидят - одни на евро6ляхи двумя руками, другие за старый хлам топят!
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:31

Re: Нардепи пропонують «податок на старість» для авто

  sequence написав:о абсурда - заработай и купи себе тачку, если не представляешь, как без нее жить. Или вытруси из продавца подержанного авто скидку, перекрывающую налог. Что за люди на финансовом форуме сидят - одни на евро6ляхи двумя руками, другие за старый хлам топят!


ну, заработал и купил новый автомобиль.
меня мой 10-ти летний японец вполне устраивает, покупал в 2008 году за 150 000 грн или 30 000 доллларов. сегодня отвалить под лям грн и платежкой 40000 грн в пенсионный желания нет. через сколько чинуши начнут принуждать к покупке следующего автомобиля, со всеми акцизами и налогами?
и не нужно спекулировать евробляхами в стране, где на дорогах ездят сорокалетние жигули...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Slon_Nosov
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