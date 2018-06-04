Комітет ВР підготував законопроект, спрямований на врегулювання ситуації з правилами ввезення в країну вживаних автомобілів
Дивися повний текст Нардепи пропонують «податок на старість» для авто.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:21
Нардепи пропонують «податок на старість» для авто
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Нардепи пропонують «податок на старість» для авто.
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:15
"Чем беднее украинец - тем больше должен платить налогов" Роберт Горват (фракція «Блок Петра Порошенка» (С)
Додано: Сер 06 чер, 2018 20:15
"Нормально – заставлять человека, который хочет купить автомобиль, заплатить за «старость"
А этому товаСЧу не приходит в голову, что люди покупают старый автомобиль не "от хорошей жизни" ?
У людей банально денег нет на новые авто !!! Это же каким "тугим" нужно быть, чтобы этого не понимать. Просто страна абсурда.
Додано: Сер 06 чер, 2018 21:02
«Ты виноват лишь тем, что хочется мне кушать…» Порошенко П.А.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:11
денех нет - ходи пешком, мне еще безбилетному студенту надцать лет назад говорили. Нет никакого абсурда - заработай и купи себе тачку, если не представляешь, как без нее жить. Или вытруси из продавца подержанного авто скидку, перекрывающую налог. Что за люди на финансовом форуме сидят - одни на евро6ляхи двумя руками, другие за старый хлам топят!
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:31
Re: Нардепи пропонують «податок на старість» для авто
ну, заработал и купил новый автомобиль.
меня мой 10-ти летний японец вполне устраивает, покупал в 2008 году за 150 000 грн или 30 000 доллларов. сегодня отвалить под лям грн и платежкой 40000 грн в пенсионный желания нет. через сколько чинуши начнут принуждать к покупке следующего автомобиля, со всеми акцизами и налогами?
и не нужно спекулировать евробляхами в стране, где на дорогах ездят сорокалетние жигули...
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:00
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