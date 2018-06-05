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Київрада просить "Нафтогаз" не залишати столицю без...
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:49
Пропонуємо до обговорення:
Київрада просить голову наглядової ради НАК "Нафтогаз України" вжити термінових заходів щодо укладення договорів на постачання природного газу для вироблення теплової енергії та забезпечення киян гарячою водою.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:49
А 90 из 99 депутатов принимая решение "отжать" "выгодный" актив о чем думали?
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Кость Деснянський
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:13
За это тоже премия?
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nik1
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