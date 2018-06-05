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Київрада просить "Нафтогаз"
не залишати столицю без...

Київрада просить "Нафтогаз" не залишати столицю без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 14:49

Київрада просить "Нафтогаз" не залишати столицю без...

Пропонуємо до обговорення:
Київрада просить голову наглядової ради НАК "Нафтогаз України" вжити термінових заходів щодо укладення договорів на постачання природного газу для вироблення теплової енергії та забезпечення киян гарячою водою.

Дивися повний текст Київрада просить "Нафтогаз" не залишати столицю без гарячої води.
R2
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А 90 из 99 депутатов принимая решение "отжать" "выгодный" актив о чем думали?
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nik1
 
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