Київрада просить "Нафтогаз" не залишати столицю без...
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:49
Пропонуємо до обговорення:
Київрада просить голову наглядової ради НАК "Нафтогаз України" вжити термінових заходів щодо укладення договорів на постачання природного газу для вироблення теплової енергії та забезпечення киян гарячою водою.
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Київрада просить "Нафтогаз" не залишати столицю без гарячої води
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R2
Робот новин
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Додано: Сер 06 чер, 2018 14:49
А 90 из 99 депутатов принимая решение "отжать" "выгодный" актив о чем думали?
Кость Деснянський
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:13
За это тоже премия?
nik1
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Додано: Сер 06 чер, 2018 15:33
Будучи 19 лет Председателем ОСМД в Киеве, считаю возможным прокомментировать новость о возможных проблемах с отоплением . Если за это премия - готов назвать ОСМД и номер счета.
Кость Деснянський
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Додано: Сер 06 чер, 2018 16:34
Вообще-то Нафтогаз прав, если по закону.
Polly
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Додано: Сер 06 чер, 2018 16:52
мало того, мстительный Киевсовет обещает обрубить Нафтагазу коммуникации.
https://kiev.unian.net/10143437-kievsov ... kaciy.html
Цирковое училище
sequence
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1
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:57
15.04 закончился договор с ДТЭК . Кто счастливо и весело поставляет в дом горячую воду сегодня это вопрос. Долги можно простить учитывая экономический рост в стране.
Кость Деснянський
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