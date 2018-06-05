Київрада просить "Нафтогаз" не залишати столицю без...
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Київрада просить голову наглядової ради НАК "Нафтогаз України" вжити термінових заходів щодо укладення договорів на постачання природного газу для вироблення теплової енергії та забезпечення киян гарячою водою.
Кость Деснянський написав:15.04 закончился договор с ДТЭК . Кто счастливо и весело поставляет в дом горячую воду сегодня это вопрос. Долги можно простить учитывая экономический рост в стране.
Левый берег частично запитывается от Дарницкой ТЭЦ. Очевидно, что вам, как и мне - повезло не иметь дел с донецкими, хотя бы по отоплению и гв. Хотя, по некоторым данным, и на Дарницкую ТЭЦ поставки антрацита идут с востока