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Київрада просить "Нафтогаз" не залишати столицю без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 чер, 2018 07:37
0mage0 написав:
Це все добре, але хто сплатить борг?
скорей всего никто и пострадает Нафтогаз, но горячей воды не будет - слишком дорогое удовольствие.
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Polly
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