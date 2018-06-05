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Київрада просить "Нафтогаз" не залишати столицю без...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 чер, 2018 07:37
0mage0 написав:
Це все добре, але хто сплатить борг?
скорей всего никто и пострадает Нафтогаз, но горячей воды не будет - слишком дорогое удовольствие.
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Polly
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Додано: Чет 07 чер, 2018 11:10
0mage0 написав:
Це все добре, але хто сплатить борг?
В нашій країні борги повертають тільки боягузи.
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
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cannabis_ua
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