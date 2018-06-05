скорей всего никто и пострадает Нафтогаз, но горячей воды не будет - слишком дорогое удовольствие.
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Додано: Чет 07 чер, 2018 07:37
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:10
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Чет 07 чер, 2018 13:27
Re: Київрада просить "Нафтогаз" не залишати столицю без...
Оболонь. Горячей воды не было с 23.04. Появилась 1.06. По ощущениям - практически кипяток, в квартире с полотенцесушителем - в ванной сауна.
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