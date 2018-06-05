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Росія погрожує "Нафтогазу"
через арешт активів...

Росія погрожує "Нафтогазу" через арешт активів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:47

  Sommer написав: Как там у вас было? "хахлы замерзнут"?

что, правда не нравиться?
Cactus
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:01

Россия пригрозила дальнейшими хорошими отношениями с Украиной. А. Новаквак
tvd4
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:03

Re: Росія погрожує "Нафтогазу" через арешт активів...

какая уж тут правда. Одни несбыточные влажные мечты ватноголовых над которыми уже устали смеяться из года в год :

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и в то же время в самой ваталандии :

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Surfer
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:35

москалям верить нельзя. Тем более нельзя поддаваться на их шантаж.
Их цель - прихлопнуть ГТС Украины и их обицянки давать газ на транзит пустой трёп.
Надо выдавливать из этих скотов всё, шо можно и пока есть возможность.
РОШЕН
ФУФЛО
swan forever
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:38

Я надеялся, что после Стокгольма эта Санта-Барбара закончится. Ем попкорн, смотрю второй сезон. Ближе к концу, серии все интересней и интересней.
имхо
cccp30000
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