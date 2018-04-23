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Гендиректора низки афілійованих
підприємств затримали за...

Гендиректора низки афілійованих підприємств затримали за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:36

Гендиректора низки афілійованих підприємств затримали за...

Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці зафіксували, що ділок постачав продукцію, зокрема, незаконним збройним формуванням бойовиків і платив "податки" в так званий бюджету терористів.

Дивися повний текст Гендиректора низки афілійованих підприємств затримали за фінансування "Д/ЛНР".
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 15:36

кругом коррупционеры и финансисты
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Респираторы для шахтеров. Круто - "создание террористической организации". Победа близко.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:40

  nik1 написав:Респираторы для шахтеров. Круто - "создание террористической организации". Победа близко.

По этой логике все, кто что-то покупает на оккупированных территориях (даже хлеб в магазине), так или иначе финансируют терроризм.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:43

  nik1 написав:Респираторы для шахтеров. Круто - "создание террористической организации". Победа близко.

тебе финансирование выходит перекрыли
BIGor
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