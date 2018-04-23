|
|
|
Гендиректора низки афілійованих підприємств затримали за...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:36
Пропонуємо до обговорення:
Правоохоронці зафіксували, що ділок постачав продукцію, зокрема, незаконним збройним формуванням бойовиків і платив "податки" в так званий бюджету терористів.
Дивися повний текст Гендиректора низки афілійованих підприємств затримали за фінансування "Д/ЛНР"
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 82407
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 117 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 15:36
кругом коррупционеры и финансисты
-
sal
-
-
- Повідомлень: 2591
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 212 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 17:19
Респираторы для шахтеров. Круто - "создание террористической организации". Победа близко.
-
nik1
-
-
- Повідомлень: 1014
- З нами з: 17.08.15
- Подякував: 30 раз.
- Подякували: 252 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:40
nik1 написав:
Респираторы для шахтеров. Круто - "создание террористической организации". Победа близко.
По этой логике все, кто что-то покупает на оккупированных территориях (даже хлеб в магазине), так или иначе финансируют терроризм.
-
Gastarbaiter
-
-
- Повідомлень: 127
- З нами з: 26.02.18
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:43
nik1 написав:
Респираторы для шахтеров. Круто - "создание террористической организации". Победа близко.
тебе финансирование выходит перекрыли
-
BIGor
-
-
- Повідомлень: 2445
- З нами з: 19.09.10
- Подякував: 364 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|85
|
П'ят 18 тра, 2018 22:23
Cactus
|
|1
|94
|
|
|1
|103
|
|