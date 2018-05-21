Питання узгодження часу обслуговування в аеропорту «Бориспіль» ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair буде вирішено в найближчі два тижні.
Дивися повний текст Історія з Ryanair: «Бориспіль» обіцяє вирішити питання з часом польотів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:01
Історія з Ryanair: «Бориспіль» обіцяє вирішити питання з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Історія з Ryanair: «Бориспіль» обіцяє вирішити питання з часом польотів.
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:01
"Есть временные промежутки, которые мы совместно с авиакомпанией планируем незначительно сместить"...
В идеале для Бени лучше все сместить на конец осени 2019-го.
Выборы пройдут, а после них все само по себе разрулится, по понятиям, хочешь летать в Украину - отстегни долю малую на бедность
Додано: Сер 06 чер, 2018 21:09
в данном случае не логично всё валить на Беню, который контролирует МАУ, так как здесь проблема не с МАУ, а с аэропортом Борисполь, который на сегодняшний день являетя государственным...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
|