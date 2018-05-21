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Історія з Ryanair: «Бориспіль»
обіцяє вирішити питання з...

Історія з Ryanair: «Бориспіль» обіцяє вирішити питання з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:01

Історія з Ryanair: «Бориспіль» обіцяє вирішити питання з...

Пропонуємо до обговорення:
Питання узгодження часу обслуговування в аеропорту «Бориспіль» ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair буде вирішено в найближчі два тижні.

Дивися повний текст Історія з Ryanair: «Бориспіль» обіцяє вирішити питання з часом польотів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:01

"Есть временные промежутки, которые мы совместно с авиакомпанией планируем незначительно сместить"...
В идеале для Бени лучше все сместить на конец осени 2019-го.
Выборы пройдут, а после них все само по себе разрулится, по понятиям, хочешь летать в Украину - отстегни долю малую на бедность
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 21:09

  antey1969 написав:"Есть временные промежутки, которые мы совместно с авиакомпанией планируем незначительно сместить"... В идеале для Бени лучше все сместить на конец осени 2019-го. Выборы пройдут, а после них все само по себе разрулится, по понятиям, хочешь летать в Украину - отстегни долю малую на бедность

в данном случае не логично всё валить на Беню, который контролирует МАУ, так как здесь проблема не с МАУ, а с аэропортом Борисполь, который на сегодняшний день являетя государственным...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 05:49

  antey1969 написав:В идеале для Бени лучше все сместить на конец осени 2019-го.
Выборы пройдут, а после них все само по себе разрулится, по понятиям, хочешь летать в Украину - отстегни долю малую на бедность


Нынешняя власть так "любит" Коломойского что готова не пускать никого на авиарынок?
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:22

  slavek написав:
  antey1969 написав:В идеале для Бени лучше все сместить на конец осени 2019-го.
Выборы пройдут, а после них все само по себе разрулится, по понятиям, хочешь летать в Украину - отстегни долю малую на бедность


Нынешняя власть так "любит" Коломойского что готова не пускать никого на авиарынок?

Смотрите на политику глобально, а не только в рамках одного аэропорта.
Кто-то будет отрицать, что Гарант договорился с нашим развеселым олигархатом? Нет, конечно же. Мне представляется, что у каждого из наших баронов определена сфера влияния.
У Бени одна из зафиксированных сфер - пассажирские авиаперевозки, иначе бы его славный парень вылетел из Борисполя с треском еще год назад.
По поводу "любит"... Вопрос здесь не в любви, а в количестве Бениных штыков в Раде, в медиаресурсе и в остальных рычагах влияния. И перед выборами Гаранту сориться с Коломойским совсем не с руки. Для него важно, чтобы Райаны зашли в Украину в принципе, чтобы заявить перед выборами о личной Перемоге, а то что у них траблы или их троллят в Борисполе, как хотят, - это не имеет никакого значения.
antey1969
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