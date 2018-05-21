Історія з Ryanair: «Бориспіль» обіцяє вирішити питання з...

Додано: Чет 07 чер, 2018 10:22

slavek написав: antey1969 написав: В идеале для Бени лучше все сместить на конец осени 2019-го.

Выборы пройдут, а после них все само по себе разрулится, по понятиям, хочешь летать в Украину - отстегни долю малую на бедность В идеале для Бени лучше все сместить на конец осени 2019-го.Выборы пройдут, а после них все само по себе разрулится, по понятиям, хочешь летать в Украину - отстегни долю малую на бедность



Нынешняя власть так "любит" Коломойского что готова не пускать никого на авиарынок? Нынешняя власть так "любит" Коломойского что готова не пускать никого на авиарынок?

Смотрите на политику глобально, а не только в рамках одного аэропорта.Кто-то будет отрицать, что Гарант договорился с нашим развеселым олигархатом? Нет, конечно же. Мне представляется, что у каждого из наших баронов определена сфера влияния.У Бени одна из зафиксированных сфер - пассажирские авиаперевозки, иначе бы его славный парень вылетел из Борисполя с треском еще год назад.По поводу "любит"... Вопрос здесь не в любви, а в количестве Бениных штыков в Раде, в медиаресурсе и в остальных рычагах влияния. И перед выборами Гаранту сориться с Коломойским совсем не с руки. Для него важно, чтобы Райаны зашли в Украину в принципе, чтобы заявить перед выборами о личной Перемоге, а то что у них траблы или их троллят в Борисполе, как хотят, - это не имеет никакого значения.