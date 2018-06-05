Відповідні зміни уряд ухвалив на засіданні в середу.
Дивися повний текст Кабмін ухвалив рішення щодо встановлення лічильників.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 16:05
Кабмін ухвалив рішення щодо встановлення лічильників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін ухвалив рішення щодо встановлення лічильників.
Додано: Сер 06 чер, 2018 16:22
Вот интересно, есть такое действо как проверка и опломбирование счетчика. У меня вопрос к тем кто в теме, эту процедуру делают те же организации, что и продают нам ресурсы ?
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