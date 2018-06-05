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Кабмін ухвалив рішення щодо
встановлення лічильників

Кабмін ухвалив рішення щодо встановлення лічильників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:05

Кабмін ухвалив рішення щодо встановлення лічильників

Пропонуємо до обговорення:
Відповідні зміни уряд ухвалив на засіданні в середу.

Дивися повний текст Кабмін ухвалив рішення щодо встановлення лічильників.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:05

ждите в том числе и мошенников под видом установщиков счетчиков
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:22

Вот интересно, есть такое действо как проверка и опломбирование счетчика. У меня вопрос к тем кто в теме, эту процедуру делают те же организации, что и продают нам ресурсы ?
Igorten
 
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