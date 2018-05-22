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Банк Англії розпочне перевірку
публічних антикризових...

Банк Англії розпочне перевірку публічних антикризових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:57

Банк Англії розпочне перевірку публічних антикризових...

Пропонуємо до обговорення:
Найбільшим британським банкам доведеться публікувати власні оцінки їх здатності швидко і безпроблемно згорнути операції у разі кризи, не вдаючись до допомоги платників податків.

Дивися повний текст Банк Англії розпочне перевірку публічних антикризових планів фінкомпаній.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 16:58

пусть планы украинских чиновников проверят. пжлст.
sal
 
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