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Україна домагається від США
зняття торгових обмежень

Україна домагається від США зняття торгових обмежень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:04

Україна домагається від США зняття торгових обмежень

Пропонуємо до обговорення:
За її словами, міністерство активно працює над покращенням умов для українських експортерів на ринку Штатів.

Дивися повний текст Україна домагається від США зняття торгових обмежень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:04

так ответ очевиден, купите что-то и ограничения снимутся... на время.
Cactus
 
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