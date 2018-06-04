За її словами, міністерство активно працює над покращенням умов для українських експортерів на ринку Штатів.
Дивися повний текст Україна домагається від США зняття торгових обмежень.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:04
Україна домагається від США зняття торгових обмежень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна домагається від США зняття торгових обмежень.
Додано: Сер 06 чер, 2018 17:04
так ответ очевиден, купите что-то и ограничения снимутся... на время.
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