Українцям полегшать отримання банківських послуг у віддаленому доступі
Дивися повний текст Банки перейдуть на віддалене обслуговування українців.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 17:55
Банки перейдуть на віддалене обслуговування українців
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Дивися повний текст Банки перейдуть на віддалене обслуговування українців.
Додано: Сер 06 чер, 2018 17:55
До сих пор не понимаю зачем он нужен этот банкИД и чем от отличается от цифровой подписи и что будет если этот ИД уведут ? Может просто раздать всем пароль от доступа к гос.сайтам ? Тогда отпадет необходимость в ИД, подписях и прочей хне...
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:38
втюхать за ОООчень большие деньги программку, так сказать, продать ПО
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