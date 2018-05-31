RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Банки перейдуть на віддалене
обслуговування українців

Банки перейдуть на віддалене обслуговування українців
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:55

Банки перейдуть на віддалене обслуговування українців

Пропонуємо до обговорення:
Українцям полегшать отримання банківських послуг у віддаленому доступі

Дивися повний текст Банки перейдуть на віддалене обслуговування українців.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 82407
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 117 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 17:55

До сих пор не понимаю зачем он нужен этот банкИД и чем от отличается от цифровой подписи и что будет если этот ИД уведут ? Может просто раздать всем пароль от доступа к гос.сайтам ? Тогда отпадет необходимость в ИД, подписях и прочей хне...
civ
 
Повідомлень: 1453
З нами з: 29.02.12
Подякував: 1 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 18:38

  civ написав:До сих пор не понимаю зачем он нужен этот банкИД и чем от отличается от цифровой подписи и что будет если этот ИД уведут ? Может просто раздать всем пароль от доступа к гос.сайтам ? Тогда отпадет необходимость в ИД, подписях и прочей хне...

втюхать за ОООчень большие деньги программку, так сказать, продать ПО
Деньги
 
Повідомлень: 543
З нами з: 13.06.13
Подякував: 9 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 25 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
43% українців вважають судову реформу цілковито провальною
R2 » Пон 04 чер, 2018 14:10
1 45
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 чер, 2018 14:10
sena_2008atp
Улюблені німецькі авто українців (таблиця)
R2 » Пон 04 чер, 2018 08:18
2 101
Переглянути останнє повідомлення
Пон 04 чер, 2018 12:20
airmax78
Держстат повідомив, що середня зарплата українців... 1, 2, 3, 4
R2 » Сер 30 тра, 2018 10:11
38 2337
Переглянути останнє повідомлення
Чет 31 тра, 2018 09:02
trix_kr

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.