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Хто керуватиме Мінфіном замість Данилюка - депутат
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 чер, 2018 18:59
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада України може прийняти рішення про звільнення міністра фінансів Олександра Данилюка без призначення його наступника, і в такому разі його обов'язки виконуватиме перший заступник міністра Оксана Маркарова.
Дивися повний текст Хто керуватиме Мінфіном замість Данилюка - депутат
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Додано: Сер 06 чер, 2018 18:59
... может ли Совет уволить Данилюка ...
Автор новости может мне и всем читающим - о каком Совете идет речь :?:
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше!
UPD Не попал в Дельте
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