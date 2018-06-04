Клієнтів Приватбанку знову атакують шахраї, цього разу через соцмережу Instagram, повідомила прес-служба держбанку.
Дивися повний текст У клієнтів Приватбанку виманюють гроші через Instagram: сотні постраждалих.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 19:40
У клієнтів Приватбанку виманюють гроші через Instagram:...
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Дивися повний текст У клієнтів Приватбанку виманюють гроші через Instagram: сотні постраждалих.
Додано: Сер 06 чер, 2018 19:40
Ну в Instagram якраз такий контингент і сидить, що гріх не "розвести". Мені на ОЛХ теж пачками приходять пропозиції забрати призи і гроші, але поки втримуюся від спокуси. )))
Додано: Сер 06 чер, 2018 20:00
На ОЛХе всем пачками приходят, причём рано утром, с росс. аккаунтов. стоит только обновить обьяву, и сразу приз.
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