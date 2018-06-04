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У клієнтів Приватбанку виманюють
гроші через Instagram:...

У клієнтів Приватбанку виманюють гроші через Instagram:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 19:40

У клієнтів Приватбанку виманюють гроші через Instagram:...

Пропонуємо до обговорення:
Клієнтів Приватбанку знову атакують шахраї, цього разу через соцмережу Instagram, повідомила прес-служба держбанку.

Дивися повний текст У клієнтів Приватбанку виманюють гроші через Instagram: сотні постраждалих.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 19:40

Ну в Instagram якраз такий контингент і сидить, що гріх не "розвести". Мені на ОЛХ теж пачками приходять пропозиції забрати призи і гроші, але поки втримуюся від спокуси. )))
NetSerpent
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 20:00

На ОЛХе всем пачками приходят, причём рано утром, с росс. аккаунтов. стоит только обновить обьяву, и сразу приз.
1007qwert
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