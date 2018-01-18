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Економісти і бізнесмени попереджають про кризу при зриві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 чер, 2018 20:38
Пропонуємо до обговорення:
Вони пояснюють, що невиплата боргу означає катастрофічну девальвацію гривні.
Дивися повний текст Економісти і бізнесмени попереджають про кризу при зриві програми з МВФ
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Додано: Сер 06 чер, 2018 20:38
Ну так по чем там квартиры будут при дефолте?
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p_a_l
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