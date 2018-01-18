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Економісти і бізнесмени
попереджають про кризу при зриві...

Економісти і бізнесмени попереджають про кризу при зриві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 20:38

Економісти і бізнесмени попереджають про кризу при зриві...

Пропонуємо до обговорення:
Вони пояснюють, що невиплата боргу означає катастрофічну девальвацію гривні.

Дивися повний текст Економісти і бізнесмени попереджають про кризу при зриві програми з МВФ.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 чер, 2018 20:38

Ну так по чем там квартиры будут при дефолте?
p_a_l
 
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1 миллиард кредит МВФ еще 1 лярд кредит от ЕС еще 2 лярда на внутренние займы..ну в теории до выборов дотянем а потом что?? Я просто в шоке от компетенции "керманычей" вся экономическая политика которых это набирание кредитов и выщибание денег через ЖКХ с населения. Окей дешевый газ,МВФ хочет что бы подняли цены..так поднимите, но отмените 20% ПДВ на его покупку, 20% пдв на его транспортировку по магистральным газопроводам, 20% пдв на его транспортировку по газораспределительной системе.. и в итоге он останется на старой цене для населения как минимум а то еще и подешевеет.
Да бюджет кое что недополучит, но и субсидии поднимать не придется..и исключаться воровские схемы по их дерибану... мозгов просто нет у кое кого. Или есть что хуже, тогда єто политика направленная на уничтожение страні.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 01:41

Новые страшилки, перед поднятием тарифов на 100% в угоду мвф
andrey743
 
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