Економісти і бізнесмени попереджають про кризу при зриві...

Додано: Чет 07 чер, 2018 01:05

1 миллиард кредит МВФ еще 1 лярд кредит от ЕС еще 2 лярда на внутренние займы..ну в теории до выборов дотянем а потом что?? Я просто в шоке от компетенции "керманычей" вся экономическая политика которых это набирание кредитов и выщибание денег через ЖКХ с населения. Окей дешевый газ,МВФ хочет что бы подняли цены..так поднимите, но отмените 20% ПДВ на его покупку, 20% пдв на его транспортировку по магистральным газопроводам, 20% пдв на его транспортировку по газораспределительной системе.. и в итоге он останется на старой цене для населения как минимум а то еще и подешевеет.

Да бюджет кое что недополучит, но и субсидии поднимать не придется..и исключаться воровские схемы по их дерибану... мозгов просто нет у кое кого. Или есть что хуже, тогда єто политика направленная на уничтожение страні.