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Економісти і бізнесмени попереджають про кризу при зриві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 06 чер, 2018 20:38
Пропонуємо до обговорення:
Вони пояснюють, що невиплата боргу означає катастрофічну девальвацію гривні.
Дивися повний текст Економісти і бізнесмени попереджають про кризу при зриві програми з МВФ
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R2
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Додано: Сер 06 чер, 2018 20:38
Ну так по чем там квартиры будут при дефолте?
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p_a_l
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Додано: Чет 07 чер, 2018 01:05
1 миллиард кредит МВФ еще 1 лярд кредит от ЕС еще 2 лярда на внутренние займы..ну в теории до выборов дотянем а потом что?? Я просто в шоке от компетенции "керманычей" вся экономическая политика которых это набирание кредитов и выщибание денег через ЖКХ с населения. Окей дешевый газ,МВФ хочет что бы подняли цены..так поднимите, но отмените 20% ПДВ на его покупку, 20% пдв на его транспортировку по магистральным газопроводам, 20% пдв на его транспортировку по газораспределительной системе.. и в итоге он останется на старой цене для населения как минимум а то еще и подешевеет.
Да бюджет кое что недополучит, но и субсидии поднимать не придется..и исключаться воровские схемы по их дерибану... мозгов просто нет у кое кого. Или есть что хуже, тогда єто политика направленная на уничтожение страні.
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Джон
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Додано: Чет 07 чер, 2018 01:41
Новые страшилки, перед поднятием тарифов на 100% в угоду мвф
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andrey743
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Додано: Чет 07 чер, 2018 02:07
Джон написав:
1 миллиард кредит МВФ еще 1 лярд кредит от ЕС еще 2 лярда на внутренние займы..ну в теории до выборов дотянем а потом что?? Я просто в шоке от компетенции "керманычей" вся экономическая политика которых это набирание кредитов и выщибание денег через ЖКХ с населения. Окей дешевый газ,МВФ хочет что бы подняли цены..так поднимите, но отмените 20% ПДВ на его покупку, 20% пдв на его транспортировку по магистральным газопроводам, 20% пдв на его транспортировку по газораспределительной системе.. и в итоге он останется на старой цене для населения как минимум а то еще и подешевеет. Да бюджет кое что недополучит, но и субсидии поднимать не придется..и исключаться воровские схемы по их дерибану... мозгов просто нет у кое кого. Или есть что хуже, тогда єто политика направленная на уничтожение страні.
Вообще-то, эти "керманычей" кредитами МВФ (которые получают благодаря реальным реформам в государстве), перекрывают кредиты "покращувачей сьогодні" и "вона працює", которые те брали под гораздо больший процент, чем тот, под который сейчас нам дает МВФ.
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locustsucol
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Додано: Чет 07 чер, 2018 06:46
locustsucol написав:
Вообще-то, эти "керманычей" кредитами МВФ (которые получают благодаря реальным реформам в государстве), перекрывают кредиты "покращувачей сьогодні" и "вона працює", которые те брали под гораздо больший процент, чем тот, под который сейчас нам дает МВФ.
Следующие будут брать еще под меньший процент, так глядишь и до беспроцентного дойдем. Попередники тут не прокатывают.
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p_a_l
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Додано: Чет 07 чер, 2018 07:02
locustsucol так порошенко и есть попередник который раньше те кредиты брал и разворовывал.
ДС мне друг, но истина дороже
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ребе Нок
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Додано: Чет 07 чер, 2018 07:53
И доллар как раз в гору пошел...
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romio_33
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