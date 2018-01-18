Вони пояснюють, що невиплата боргу означає катастрофічну девальвацію гривні.
Дивися повний текст Економісти і бізнесмени попереджають про кризу при зриві програми з МВФ.
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Додано: Сер 06 чер, 2018 20:38
Економісти і бізнесмени попереджають про кризу при зриві...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Економісти і бізнесмени попереджають про кризу при зриві програми з МВФ.
Додано: Чет 07 чер, 2018 01:05
1 миллиард кредит МВФ еще 1 лярд кредит от ЕС еще 2 лярда на внутренние займы..ну в теории до выборов дотянем а потом что?? Я просто в шоке от компетенции "керманычей" вся экономическая политика которых это набирание кредитов и выщибание денег через ЖКХ с населения. Окей дешевый газ,МВФ хочет что бы подняли цены..так поднимите, но отмените 20% ПДВ на его покупку, 20% пдв на его транспортировку по магистральным газопроводам, 20% пдв на его транспортировку по газораспределительной системе.. и в итоге он останется на старой цене для населения как минимум а то еще и подешевеет.
Да бюджет кое что недополучит, но и субсидии поднимать не придется..и исключаться воровские схемы по их дерибану... мозгов просто нет у кое кого. Или есть что хуже, тогда єто политика направленная на уничтожение страні.
Додано: Чет 07 чер, 2018 02:07
Вообще-то, эти "керманычей" кредитами МВФ (которые получают благодаря реальным реформам в государстве), перекрывают кредиты "покращувачей сьогодні" и "вона працює", которые те брали под гораздо больший процент, чем тот, под который сейчас нам дает МВФ.
Додано: Чет 07 чер, 2018 06:46
Следующие будут брать еще под меньший процент, так глядишь и до беспроцентного дойдем. Попередники тут не прокатывают.
Додано: Чет 07 чер, 2018 07:02
locustsucol так порошенко и есть попередник который раньше те кредиты брал и разворовывал.
ДС мне друг, но истина дороже
Додано: Чет 07 чер, 2018 08:31
Господа! А как же план Маршалла, про который столько говорил некто Кубив??? Не?! Заграница нам не поможет?!
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:10
Не перекрывают, а набирают новые.
Внешний гос.долг Украины
- 31,12,2014 - 38,7 млрд долларов
- 30,04,2018 - 48,1 млрд долларов
Набрали + 10 млрд внешних долгов.
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