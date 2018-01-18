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Економісти і бізнесмени
попереджають про кризу при зриві...

Економісти і бізнесмени попереджають про кризу при зриві...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:33

Программа МВФ уже давно сорвана. Стороны не выполняют взятые на себя обязательства, Украина не подымает тарифы и не отменяет мараторий на лес и землю, МВФ в свою очередь прекратил выделение кредитов и заморозил программу в целом. Реформаторы загнали себя и страну в угол и теперь любой последующий ход ведет к ухудшению позиции.
имхо
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