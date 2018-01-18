Економісти і бізнесмени попереджають про кризу при зриві...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:33
Программа МВФ уже давно сорвана. Стороны не выполняют взятые на себя обязательства, Украина не подымает тарифы и не отменяет мараторий на лес и землю, МВФ в свою очередь прекратил выделение кредитов и заморозил программу в целом. Реформаторы загнали себя и страну в угол и теперь любой последующий ход ведет к ухудшению позиции.
имхо
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:31
Направду то навпаки задумано. Вже це було. Спочатку знецінення активів(тепер - земля), потім скупка задарма. Тому послідовність така: вибори-обвал-продаж.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:08
Реальные реформы ....? Где??? Вы не в теме по данному вопросу.
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:25
Кубив наверное спутал план Маршалла с планом Моргентау. Оба на "М" начинаются, вот и спутал наверное! :)))
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