Економісти і бізнесмени попереджають про кризу при зриві...

Додано: Чет 07 чер, 2018 12:09

У меня зазвонил телефон. - Кто говорит? - Слон. - Откуда? - От верблюда. - Что вам надо? - Шоколада. - Для кого? - Для сына моего. - А много ли прислать? - Да пудов этак пять Или шесть: Больше ему не съесть, Он у меня еще маленький!А потом позвонил Крокодил И со слезами просил: - Мой милый, хороший, Пришли мне калоши, И мне, и жене, и Тотоше.- Постой, не тебе ли На прошлой неделе Я выслал две пары Отличных калош? - Ах, те, что ты выслал На прошлой неделе, Мы давно уже съели И ждем, не дождемся, Когда же ты снова пришлешь К нашему ужину Дюжину Новых и сладких калош!