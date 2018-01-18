RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Економісти і бізнесмени
попереджають про кризу при зриві...

Економісти і бізнесмени попереджають про кризу при зриві...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 09:33

Программа МВФ уже давно сорвана. Стороны не выполняют взятые на себя обязательства, Украина не подымает тарифы и не отменяет мараторий на лес и землю, МВФ в свою очередь прекратил выделение кредитов и заморозил программу в целом. Реформаторы загнали себя и страну в угол и теперь любой последующий ход ведет к ухудшению позиции.
имхо
cccp30000
Аватар користувача
 
Повідомлень: 595
З нами з: 07.06.16
Подякував: 30 раз.
Подякували: 203 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 10:31

Направду то навпаки задумано. Вже це було. Спочатку знецінення активів(тепер - земля), потім скупка задарма. Тому послідовність така: вибори-обвал-продаж.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
Аватар користувача
 
Повідомлень: 301
З нами з: 09.09.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:08

  locustsucol написав: Вообще-то, эти "керманычей" кредитами МВФ (которые получают благодаря реальным реформам в государстве), перекрывают кредиты "покращувачей сьогодні" и "вона працює", которые те брали под гораздо больший процент, чем тот, под который сейчас нам дает МВФ.

Реальные реформы ....? Где??? Вы не в теме по данному вопросу.
сова
 
Повідомлень: 432
З нами з: 02.09.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 45 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 11:25

Кубив наверное спутал план Маршалла с планом Моргентау. Оба на "М" начинаются, вот и спутал наверное! :)))
romio_33
 
Повідомлень: 252
З нами з: 29.08.15
Подякував: 2 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:09

У меня зазвонил телефон. - Кто говорит? - Слон. - Откуда? - От верблюда. - Что вам надо? - Шоколада. - Для кого? - Для сына моего. - А много ли прислать? - Да пудов этак пять Или шесть: Больше ему не съесть, Он у меня еще маленький!

А потом позвонил Крокодил И со слезами просил: - Мой милый, хороший, Пришли мне калоши, И мне, и жене, и Тотоше.

- Постой, не тебе ли На прошлой неделе Я выслал две пары Отличных калош? - Ах, те, что ты выслал На прошлой неделе, Мы давно уже съели И ждем, не дождемся, Когда же ты снова пришлешь К нашему ужину Дюжину Новых и сладких калош!

:)
Igorten
 
Повідомлень: 3029
З нами з: 01.11.11
Подякував: 26 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 12:22

  romio_33 написав:Кубив наверное спутал план Маршалла с планом Моргентау. Оба на "М" начинаются, вот и спутал наверное! :)))
Спасибо за историческую параллель - не слышал! Почитал - таки да, это про нас!
sequence
 
Повідомлень: 1031
З нами з: 29.12.15
Подякував: 77 раз.
Подякували: 283 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:22

Абсолютно уверен - денег дадут. Причем в количестве необходимом для предотвращения неконтролируемых процессов. Задача дающего сохранить и предать власть лояльным группам. Кто-то сомневается? Другое дело, что это не коррелирует с ожиданиями народа.
nik1
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 17.08.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 16:34

  romio_33 написав:Кубив наверное спутал план Маршалла с планом Моргентау. Оба на "М" начинаются, вот и спутал наверное! :)))

Очень похоже. Интересен комментарий нацистского преступника Гебельса на этот план: "Еврей Моргентау хочет превратить Германию в огромное картофельное поле".
nik1
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 17.08.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:39

  nik1 написав:Очень похоже. Интересен комментарий нацистского преступника Гебельса на этот план: "Еврей Моргентау хочет превратить Германию в огромное картофельное поле".

Германію планували перетворити на картопляне поле, а вона на зло всім пішла у технологічний відрив і зараз має економіку №1 у Європі. А "побєдітєлі" навпаки, якраз і стали тим самим картопляним полем, хоча їм то ніхто палки в колеса ніхто не ставив. У історії дуже дивне почуття гумору.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 284
З нами з: 24.05.09
Подякував: 88 раз.
Подякували: 51 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 чер, 2018 17:49

  NetSerpent написав: Германію планували перетворити на картопляне поле, а вона на зло всім пішла у технологічний відрив і зараз має економіку №1 у Європі. А "побєдітєлі" навпаки, якраз і стали тим самим картопляним полем, хоча їм то ніхто палки в колеса ніхто не ставив. У історії дуже дивне почуття гумору.

Нет, одни "побєдітєлі" успели спохватится, другие плывут в аграрную сторону.
nik1
 
Повідомлень: 1020
З нами з: 17.08.15
Подякував: 31 раз.
Подякували: 252 раз.
 
Профіль
  #<123>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Грйс-мэн і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сорос пророкує нову глобальну фінансову кризу
R2 » Сер 30 тра, 2018 16:01
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 тра, 2018 16:01
prodigy
Економісти попереджають про ризик дефолту і валютної...
R2 » Вів 22 тра, 2018 23:16
5 280
Переглянути останнє повідомлення
Сер 23 тра, 2018 11:47
Faceless
Німецькі бізнесмени пропонують готувати спеціалістів для...
R2 » Чет 18 січ, 2018 15:09
1 462
Переглянути останнє повідомлення
Чет 18 січ, 2018 15:09
Moimir

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.