Економісти і бізнесмени попереджають про кризу при зриві...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 чер, 2018 09:33
Программа МВФ уже давно сорвана. Стороны не выполняют взятые на себя обязательства, Украина не подымает тарифы и не отменяет мараторий на лес и землю, МВФ в свою очередь прекратил выделение кредитов и заморозил программу в целом. Реформаторы загнали себя и страну в угол и теперь любой последующий ход ведет к ухудшению позиции.
имхо
Додано: Чет 07 чер, 2018 10:31
Направду то навпаки задумано. Вже це було. Спочатку знецінення активів(тепер - земля), потім скупка задарма. Тому послідовність така: вибори-обвал-продаж.
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:08
Реальные реформы ....? Где??? Вы не в теме по данному вопросу.
Додано: Чет 07 чер, 2018 11:25
Кубив наверное спутал план Маршалла с планом Моргентау. Оба на "М" начинаются, вот и спутал наверное! :)))
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:09
У меня зазвонил телефон. - Кто говорит? - Слон. - Откуда? - От верблюда. - Что вам надо? - Шоколада. - Для кого? - Для сына моего. - А много ли прислать? - Да пудов этак пять Или шесть: Больше ему не съесть, Он у меня еще маленький!
А потом позвонил Крокодил И со слезами просил: - Мой милый, хороший, Пришли мне калоши, И мне, и жене, и Тотоше.
- Постой, не тебе ли На прошлой неделе Я выслал две пары Отличных калош? - Ах, те, что ты выслал На прошлой неделе, Мы давно уже съели И ждем, не дождемся, Когда же ты снова пришлешь К нашему ужину Дюжину Новых и сладких калош!
Додано: Чет 07 чер, 2018 12:22
Додано: Чет 07 чер, 2018 16:22
Абсолютно уверен - денег дадут. Причем в количестве необходимом для предотвращения неконтролируемых процессов. Задача дающего сохранить и предать власть лояльным группам. Кто-то сомневается? Другое дело, что это не коррелирует с ожиданиями народа.
Додано: Чет 07 чер, 2018 16:34
Додано: Чет 07 чер, 2018 17:39
Германію планували перетворити на картопляне поле, а вона на зло всім пішла у технологічний відрив і зараз має економіку №1 у Європі. А "побєдітєлі" навпаки, якраз і стали тим самим картопляним полем, хоча їм то ніхто палки в колеса ніхто не ставив. У історії дуже дивне почуття гумору.
Додано: Чет 07 чер, 2018 17:49
Нет, одни "побєдітєлі" успели спохватится, другие плывут в аграрную сторону.
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